В России захотели создать конкурента Visa и Mastercard

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин захотел создать новую платежную систему в рамках объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которая могла бы стать конкурентом для Visa и Mastercard. Его слова приводит ТАСС.

«Пора бы нам, конечно, инициировать в рамках БРИКС, например, выстраивать свою платежную систему. Например, создать свою корзину валют», — предложил Шохин.

По его словам, в такую валютную корзину могут войти рубль и юань, а также золото: «Это что-то вроде корзины СДР международного валютного фонда, куда сейчас пять валют входят: доллар, фунт, евро, иена и юань».

Также Шохин заявил, что Россия в сложившейся ситуации «должна что-то выстраивать, типа платежно-расчетной системы», либо альтернативные решения с новыми партнерами.

24 февраля Евросоюз, США, Великобритания, Канада и Япония ввели в отношении России новые экономические санкции, которые, помимо прочего, запрещают некоторым банкам проводить операции в долларах. Это произошло на фоне заявления президента Владимира Путина о начале спецоперации в Донбассе.

