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Меркель высказалась о ситуации на Украине

Экс-канцлер ФРГ Меркель назвала ситуацию на Украине переломным событием в истории Европы

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о ситуации на Украине, назвав военную спецоперацию России в Донбассе переломным событием в истории после окончания холодной войны. Ее слова приводит Tagesspiegel.

«Это знаменует собой далеко идущий поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны», — заявила Меркель. Она «самым решительным образом» осудила российскую спецоперацию, добавив, что солидарна с украинским народом и правительством во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Накануне, 24 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал начало военной операции России в Донбассе и заявил, что этот день стал ужасным и темным как для Украины, так и для всей Европы. Он назвал несправедливой и возмутительной «атаку России на Украину».

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Антон Похиляк
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