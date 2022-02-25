Мужчина нашел на пляже флягу с посланием от потерпевшего бедствие моряка

Житель Нидерландов нашел на побережье между голландской деревней Нордвейкерхаут и городом Зандворт бутылку с загадочным посланием, написанным от имени потерпевшего бедствие моряка. Об этом сообщает East Anglian Daily Times.

Вим Гоббельс обнаружил на пляже алюминиевую флягу синего цвета. На ней черными чернилами было написано: «Помогите!» В бутылке лежал лист бумаги, на котором неизвестный автор написал: «Пожалуйста, тем, кто увидит это сообщение, — моя яхта затонула, и я оказался на мелководье вблизи Саффолка (графство в Англии — прим. «Ленты.ру»). Я в беде. Мне нужны еда и вода. Помогите! Мне нужна помощь!»

Крышка бутылки была хорошо завинчена, поэтому находившаяся внутри записка не намокла. Гоббельс уточнил, что в послании не было указано ни даты, ни имени отправителя. «Я думаю, что это настоящее письмо, а не чей-то розыгрыш», — сказал мужчина. У моряка, предположительно, не было мобильного телефона или других средств связи, чтобы связаться с властями и попросить о помощи.

В Агентстве морской и береговой охраны не смогли пролить свет на обстоятельства, при которых могла быть написана записка. «Если вы увидите кого-то или заподозрите, что кто-то терпит бедствие на нашем побережье, звоните 999 и просите связать вас с береговой охраной», — заявила представитель агентства.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии была поражена, когда получила ответ на послание в бутылке, которое она бросила в море 25 лет назад, когда ей было восемь лет. В нем она написала о своих увлечениях и упомянула свою ненависть к мальчикам.

