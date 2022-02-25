Российский десант высадился в пригороде Киева

Вооруженные силы России провели успешную операцию по высадке десанта у аэродрома Гостомель в пригороде Киева. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, в операции задействовали свыше 200 российских вертолетов. «Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что в ходе захвата аэродрома уничтожены более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь среди российских военных нет.

«В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада», — заключили в Минобороны.