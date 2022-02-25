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В МИД оценили решение Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией

Захарова выразила сожаление из-за решения Киева разорвать дипотношения с Москвой

Фото: «Комсомольская Правда» / Globallookpress.com

24 февраля Россия получила ноту от МИД Украины с уведомлением о разрыве дипломатических отношений. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция доступна в аккаунте ведомства на YouTube.

Дипломат подчеркнула, что дипотношения между Киевом и Москвой были установлены 30 лет назад. «Националистический режим, который пришел к власти в результате вооруженного госпереворота в феврале 2014 года, поставил жирную точку в процессе разрушения наших отношений», — сказала она.

Захарова выразила сожаление из-за решения Киева. Она отметила, что с 2014 года украинские власти инициировали расторжение десятков межгосударственных и межправительственных соглашений. «Мы знаем, ломать — не строить, это всегда, как они считают, легко делать, не задумываясь о последствиях», — добавила представитель МИД.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

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Виктория Кондратьева
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