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Марк Уолберг рассказал о несостоявшемся сиквеле «Отступников»

Актер Марк Уолберг заявил, что в сиквеле «Отступников» могли сыграть Де Ниро и Питт

Фото: Hannah McKay / Reuters

Американский актер Марк Уолберг рассказал о несостоявшемся сиквеле «Отступников» Мартина Скорсезе, в котором могли сыграть Роберт Де Ниро, а также Брэд Питт. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале KFC Radio.

Артист заявил, что ничего не знает о желании самого Скорсезе снять продолжение культовой картины, однако обсуждал этот вопрос со сценаристом Уильямом Монахэном и компанией Warner Bros. Тот так и не воплотил свою задумку, поскольку производство ленты требовало серьезных финансовых вложений и конкретных идей.

«У Билла не было никакой конкретики, но он из тех людей, которым можно довериться в работе над чем-либо. Однажды, когда мы занимались другим фильмом, я ему сказал: "Билл, просто пиши. Им нравится, когда все хорошо продумано и спланировано"», — вспомнил Уолберг.

По его словам, главные роли в сиквеле могли исполнить Роберт Де Ниро и Брэд Питт. Сейчас же вопрос продолжения «Отступников» не обсуждается, а сам Уолберг больше занят семьей.

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Марина Погосян
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