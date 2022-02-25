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Политолог назвал единственный верный шаг для Зеленского

Политолог Марков назвал отказ от сопротивления правильным вариантом для Зеленского

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Единственным верным шагом для президента Украины Владимира Зеленского является приказ о прекращении сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ликвидации всех националистических подразделений, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Он также предположил, что Зеленский хотел бы пойти на такой шаг, но боится за свою жизнь.

«У Зеленского все еще есть возможность поступить правильно. Он должен призвать ВСУ не оказывать сопротивление и осуществить братание с армией России. Правильным было бы и отдать приказ о ликвидации неонацистских подразделений, аресте всех иностранных военных советников, осуществляющих оккупационный режим. В этом случае Зеленский примет участие в восстановлении государства», — сказал Марков.

Марков уверен, что президент Украины рассматривает такую возможность. но не воспользуется, опасаясь за свою жизнь.

«Это звучит как фантастика, но мы живем в мире, где возможно почти все. Ясно, конечно, что Зеленский вряд ли воспользуется такой возможностью. Его охрана во многом контролируется американскими спецслужбами, он боится, что в случае описанных действий его просто застрелят и ликвидируют семью. Но то, что он обдумывает такой шаг, очень вероятно», — заключил политолог.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Наталия Белова
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