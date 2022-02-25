Стало известно о планах Европы заморозить «активы» Путина и Лаврова

Власти Евросоюза запланировали блокировку европейских «активов» президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По словам пресс-секретаря президента и официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у главы государства нет «активов» в странах ЕС, все свои сбережения он хранит в банке «Россия».

При этом готовящиеся меры не включают запрета на поездки в страны ЕС, который обычно применяется в рамках персональных санкций западных стран.

24 февраля США и ЕС объявили об очередном пакете санкций в отношении России на фоне спецоперации на Донбассе. В частности, они включали в себя запрет на операции в долларах, фунтах и иенах для ряда российских банков.