Провалившийся под лед российский школьник умер в больнице

В Следственном комитете России (СКР) возбудили дело после гибели подростка на северо-западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

По данным следствия, днем 25 февраля двое школьников вышли на покрытый льдом канал имени Москвы рядом с Лодочной улицей. После этого лед под ними треснул, и подростки провалились в воду. Один из них выбрался самостоятельно, после чего был госпитализирован. Второго мальчика достали сотрудники экстренных служб, после чего реанимировали и отправили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, он умер.

По факту трагедии возбуждено дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. В СКР напомнили, что родители должны предупреждать детей об опасности игр на водоемах, а также попросили не проходить мимо детей, находящихся на льду.