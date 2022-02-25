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Провалившийся под лед российский школьник умер в больнице

В СКР возбудили дело из-за гибели подростка после падения в канал имени Москвы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Следственном комитете России (СКР) возбудили дело после гибели подростка на северо-западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

По данным следствия, днем 25 февраля двое школьников вышли на покрытый льдом канал имени Москвы рядом с Лодочной улицей. После этого лед под ними треснул, и подростки провалились в воду. Один из них выбрался самостоятельно, после чего был госпитализирован. Второго мальчика достали сотрудники экстренных служб, после чего реанимировали и отправили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, он умер.

По факту трагедии возбуждено дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. В СКР напомнили, что родители должны предупреждать детей об опасности игр на водоемах, а также попросили не проходить мимо детей, находящихся на льду.

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Елизавета Новикова
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