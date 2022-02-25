Обвиняемого в вымогательстве россиянина экстрадировали из Испании

В Россию экстрадировали из Испании Олега Рябова, обвиняемого в вымогательстве миллионов рублей у подмосковного бизнесмена и его сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, Рябова передали сотрудникам российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

По версии следствия, в 2017 году россиянин входил в организованную группу, которая пыталась незаконно завладеть собственностью предпринимателя и его сожительницы. Вымогатели угрожали жертвам расправой и требовали передать им недвижимость стоимостью около 50 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»), но Рябов смог сбежать из страны. В мае 2021 года его задержали в Испании.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Рябов входил в организованную преступную группировку (ОПГ) вора в законе Шишкана.

Шишкан контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе входил в состав учредителей ряда компаний, контролировал деятельность нелегальных казино. Также вора в законе обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи.