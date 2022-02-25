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Квентин Тарантино начал переговоры о съемках продолжения популярного шоу

Режиссеру Квентину Тарантино заказали снять продолжение криминального сериала «Правосудие»
Квентин Тарантино

Квентин Тарантино. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Голливудский режиссер Квентин Тарантино начал переговоры о съемках продолжения популярного криминального сериала «Правосудие». Об этом сообщает Variety.

Речь идет о постановке одного или двух эпизодов грядущего проекта под названием Justified: City Primeval с актером Тимоти Олифантом в главной роли. Американский телеканал FX еще в январе заказал возрождение шоу, которое шло с 2010 по 2015 год. Олифант вернется к роли маршала США Рейлана Гивенса.

В основу нового мини-сериала лег роман автора Элмора Леонарда City Primeval: High Noon in Detroit. Известно, что Тарантино является поклонником творчества Леонарда. Ранее кинематографист адаптировал роман писателя «Ромовый пунш» в свой фильм «Джеки Браун».

События Justified: City Primeval развернутся через восемь лет после финала «Правосудия». Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выступят Дэйв Андрон и Майкл Диннер.

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Сергей Равин
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