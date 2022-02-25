Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Tesla решила расшириться в Китае

Американская компания Tesla объявила о строительстве завода в Шанхае

Фото: Aly Song / Reuters

Американская компания Tesla в марте планирует приступить к строительству нового завода в Шанхае в рамках плана по увеличению производственных мощностей в Китае более чем в два раза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Такое решение Tesla приняла, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои автомобили в стране и на экспортных рынках. Новый завод будет расположен рядом с Гигафабрикой Tesla в шанхайском районе Пудун, где сейчас выпускают седан Tesla Model 3 и кроссовер Model Y. После полного ввода в эксплуатацию нового завода китайские предприятия смогут выпускать вместе до 2 миллионов автомобилей в год. Tesla не сообщила стоимость проекта строительства и график завершения работ.

Развитие позволит американской компании нарастить мощности по производству электромобилей на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Завод также поможет Tesla конкурировать с более популярными среди китайских потребителей брендами. Например, в 2021 году Toyota произвела в Китае 1,6 миллиона автомобилей, а General Motors — 1,4 миллиона.

Продажи Tesla в Китае последнее время резко возросли, а Гигафабрика в Шанхае стала важнейшим экспортным центром для поставок в Германию и Японию. В прошлом году в Китае произвели около половины из 936 тысяч Tesla в мире.

Tesla от TradingView

Доходы американского производителя в Китае в 2021 году выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и составили 13,8 миллиарда долларов. Компания активно расширяется в стране — на прошлой неделе Tesla объявила об открытии в Пекине дизайн-центра для проектирования авто специально для китайского рынка. Он станет одним из ключевых проектов в китайской столице в 2022 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль сообщил о готовности Путина направить делегацию для переговоров с Киевом
Трансляцию Высшей лиги КВН перенесли
Оценена зависимость российских застройщиков от иностранных поставок
Российские десантники блокировали Киев с запада
Россиянам назвали наиболее безопасный способ хранения сбережений
Троих россиян осудят за использование рабского труда инвалидов
Сталкер ворвался в дом экс-солиста One Direction
Готовность Украины к переговорам о нейтральном статусе оценили
Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным
Экономист высказался о судьбе рубля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.