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Российский фондовый рынок закрылся ростом

Индекс Московской биржи вырос на 20 процентов в ходе торгов 25 февраля

Фото: moex.com

Российский фондовый рынок по итогам торгов 25 февраля закрылся ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

По итогам торговой сессии главный индекс площадки вырос на 20 процентов — до 2470,48 пункта. Лидерами роста стали акции электроэнергетической компании «Интер РАО» (плюс 31,16 процента), привилегированные акции «Транснефти» (плюс 29 процентов) и акции «Новатэка» (плюс 24,2 процента).

Курс доллара от TradingView

Индекс РТС, отражающий динамику инструментов, входящих в индекс Мосбиржи, в пересчете на доллары, вырос за день на 26,12 процента — до 936,94 пункта.

Курс доллара на дополнительной сессии на момент закрытия равнялся 82,9 рубля. Снижение за день составило 2,3 рубля, или 2,7 процента. Курс евро равнялся 93,07 рубля. Снижение составило 2,11 рубля, или 2,2 процента.

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Платон Щукин
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