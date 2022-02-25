Российский фондовый рынок закрылся ростом

Российский фондовый рынок по итогам торгов 25 февраля закрылся ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

По итогам торговой сессии главный индекс площадки вырос на 20 процентов — до 2470,48 пункта. Лидерами роста стали акции электроэнергетической компании «Интер РАО» (плюс 31,16 процента), привилегированные акции «Транснефти» (плюс 29 процентов) и акции «Новатэка» (плюс 24,2 процента).

Индекс РТС, отражающий динамику инструментов, входящих в индекс Мосбиржи, в пересчете на доллары, вырос за день на 26,12 процента — до 936,94 пункта.

Курс доллара на дополнительной сессии на момент закрытия равнялся 82,9 рубля. Снижение за день составило 2,3 рубля, или 2,7 процента. Курс евро равнялся 93,07 рубля. Снижение составило 2,11 рубля, или 2,2 процента.