Володин призвал украинцев не бояться военной операции в Донбассе

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин призвал граждан Украины не надо бояться военной операции в Донбассе, так как она направлена исключительно на демилитаризацию Украины. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Национальной ассамблеи Никарагуа, пишет РИА Новости.

«Гражданам Украины не надо бояться миротворческой операции. Она направлена исключительно на демилитаризацию», — подчеркнул он.

Володин добавил, что решение президента России Владимира Путина призвано предотвратить гуманитарную катастрофу и полномасштабную войну.

«Украина должна стать свободным, независимым, демократическим, мирным государством, освободившись от антинародного режима с националистической идеологией, начать развиваться в интересах своих граждан», — сказал он.

Володин добавил, что НАТО не следует решать вопрос безопасности своих участников за счет безопасности других. Он призвал США «остановиться».

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

