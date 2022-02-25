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Названо число выпущенных в Ростовскую область снарядов

СК РФ сообщил о 14 зафиксированных снарядах, выпущенных в Ростовскую область с Украины

Следственный комитет России (СКР) сообщил о 14 зафиксированных снарядах, выпущенных в Ростовскую область с территории. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области», — заявили в СКР.

По информации ведомства, возбуждено два уголовных дела, ведется осмотр мест происшествий и изъятых частей разорвавшихся украинских снарядов. Уточняется, что снаряды были выпущены с подконтрольного Украине участка.

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Марина Совина
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