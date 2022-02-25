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Захарова назвала цель военной операции России в Донбассе

Захарова: цель российской операции в Донбассе — защита людей, подвергшихся издевательствам

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Целью военной операции России в Донбассе является защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Трансляция доступна на YouTube-канале российского МИД.

«Другая задача операции — привлечь марионеточный режим к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе против граждан Российской Федерации, а также осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины», — сообщила дипломат.

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Ранее Захарова рассказала, что российской дипмиссии, которая незадолго до начала операции в Донбассе была эвакуирована с Украины, грозила прямая расправа от украинских националистов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Виктория Кондратьева
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