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Евросоюз облегчит поставку военной помощи Украине

Глава Евросовета Мишель заявил, что доставку военной помощи из ЕС в Украину облегчат
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Tobias Hase / dpa / Global Look Press

Евросоюз облегчит процесс поставки военной помощи Украине. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter.

«Оборона ЕС в действии — в рамках поддержки Украине. Облегчим доставку военной помощи из ЕС на Украину. Демократическая Украина победит», — заявил он.

Ранее правительство Германии сообщило, что отправит на Украину 1 тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. Помимо этого, правительство одобрило передачу произведенных в Германии 400 противотанковых орудий из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии. До этого ФРГ неоднократно отказывалась поставлять оружие в эту страну.

Марина Совина
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