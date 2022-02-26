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Рейсы в Калининград будут выполняться по измененному маршруту

Представитель аэропорта Храброво сообщил об изменении маршрута рейсов в Калининград

Фото: Globallookpress.com

После закрытия воздушного пространства странами Прибалтики авиарейсы в Калининград продолжат выполняться по измененному маршруту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста по связям с общественностью аэропорта Храброво Наталью Грицун.

По словам представителя авиагавани, из-за этого увеличится время полета, и, соответственно, может измениться и расписание рейсов.

Грицун уточнила, что калининградский аэропорт открыт и готов обслуживать рейсы.

Ранее сразу несколько стран Европы объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Среди них — Латвия, Литва, Румыния, Эстония, Болгария, Польша, Чехия и Великобритания. Такое решение связано с проведением Россией специальной операции в Донбассе, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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Мария Рубникович
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