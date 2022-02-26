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Минобороны заявило об использовании украинскими националистами «бандер-мобилей»

В Минобороны заявили, что националисты на Украине используют «бандер-автомобили»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Батальоны украинских националистов используют «бандер-мобили». Об этом в субботу, 26 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, такие автомобили имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами. В Минобороны добавили, что эти машины также используют международные террористы в Сирии.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что украинская сторона прибегает к использованию такой техники.

«Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства, по принципам «джихад-мобилей». Только там их сейчас называют "бандер-мобили"», - сказал представитель Кремля.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.

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Елизавета Новикова
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