Сообщение об отбитом ВСУ наступлении российских войск оказалось недостоверным

Сообщение о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ополченцы отбили наступление российских войск и забросали бронетехнику «коктейлями Молотова», оказалось недостоверным.

26 февраля в Telegram-канале NEXTA Live было опубликовано видео, на котором запечатлены бои на городских улицах. В частности, можно увидеть, как двигающуюся по дороге бронетехнику закидывают «коктейлями Молотова» и поджигают. При этом в комментарии к посту указывалось, что на кадрах демонстрируются столкновения между украинцами и российскими военными. В то же время канал не указывал, когда и где именно был снят ролик.

В действительности данное видео было снято в Киеве во время Майдана в 2014 году. Ранее ролик уже неоднократно публиковался в сети. В частности, он был размещен на одном из каналов в YouTube еще в 2020 году с указанием времени и места событий, запечатленных на кадрах.

Кроме того, позже в публикации NEXTA Live также появилось указание о том, что опубликованное видео было снято в 2014 году.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.