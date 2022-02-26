ДНР сообщила о взятии под контроль еще 12 населенных пунктов в Донбассе

Подразделения Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль еще 12 населенных пунктов в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что под контроль ДНР взяты населенные пункты Николаевка, Новогнатовка, Богдановка, Трудовское, Васильевка, Рыбинское, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Андреевка, Павлополь, Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги. Кроме того, подразделения Народной милиции вышли к населенным пунктам Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль.

«С начала текущих суток противник 32 раза открывал огонь по территории Донецкой народной республики с применением реактивных систем залпового огня, 152, 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов. Под обстрелы попали районы 17 населенных пунктов республики», — добавили в Народной милиции.

В сообщении также говорится, что республиканские средства ПВО уничтожили четыре ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», остатки которых падали в жилых массивах Илловайска, Амвросиевки и Донецка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик.

