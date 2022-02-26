В Минобороны отчитались об уничтоженных военных объектах и технике на Украине

Российские Вооруженные силы уничтожили 821 объект военной инфраструктуры на территории Украины. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, удары в течение минувшей ночи наносились в том числе высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования. В результате поражены 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 48 радиолокационных станций, а также 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса».

Кроме того, были уничтожены 87 танков и других боевых бронированных машин, 118 единиц военной автомобильной спецтехники, 28 реактивных систем залпового огня, семь самолетов и столько же вертолетов, девять беспилотников и восемь военных катеров.

О начале военной операции по защите Донбасса стало известно в четверг, 24 февраля, после обращения президента Владимира Путина к россиянам. По его словам, к этому Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в регионе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России.