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Еще одна страна закроет воздушное пространство для российских самолетов

Минтранс Литвы принял решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов

Фото: Globallookpress.com

Власти Литвы закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта республики Марюса Скуодиса.

«Воздушное пространство всех стран Балтии будет закрыто. Пока этого нет ни в одной стране, но это только вопрос часов», — сказал он о принятом решении.

Ранее о закрытии неба для для российских самолетов объявили Латвия, Эстония, Болгария, Польша, Чехия и Великобритания. Такое решение связано с проведением Россией специальной операции в Донбассе, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Кроме того, Швеция и Финляндия запретили полет в своем воздушном пространстве самолету с официальной делегацией Госдумы. Из-за этого Ил-96 сделал крюк, зайдя на территорию России через Мурманск, после чего благополучно приземлился в аэропорту Внуково-2.

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Варвара Кошечкина
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