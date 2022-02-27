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Житель ДНР назвал кромешным адом удар украинской ракеты по Иловайску

Житель Иловайска назвал адом удар украинской ракеты «Точка-У» по городу

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Житель Иловайска, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал в интервью корреспонденту «Известий» о последствиях попадания ракеты «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это ад кромешный. Я с 2014 года отсюда не выезжал, я все видел, но как-то под ногами не взрывалось», — поделился Родион Северьянов.

Удар украинской ракеты произошел буквально в метре от стены его дома. В результате в здании вылетели стекла, а также был поврежден гараж. Собака мужчины тяжело пострадала — в нее попал осколок, животное тяжело контужено.

Другие жители Иловайска рассказывают, что в ходе обстрела со стороны ВСУ также оказались повреждены линии электропередач.

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Варвара Кошечкина
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