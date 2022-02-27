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В России госпитализировали 7742 пациента с коронавирусом

Оперштаб заявил, что за сутки в России госпитализировали 7742 человека с коронавирусом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России за минувшие сутки были госпитализированы 7742 пациента с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Днем ранее в стране были зафиксированы 14 324 госпитализации, то есть на 46 процентов больше. При этом число случаев госпитализаций сократилось в 80 российских регионах.

Уточняется, что за прошедший день полностью выздоровели 137 596 пациентов. Число излечившихся за весь период пандемии в России достигло 13 458 910 человек.

Всего за минувшие сутки в стране было выявлено 116 093 новых случая коронавируса в 85 регионах. Снижение заболеваемости отмечается четвертые сутки подряд.

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Варвара Кошечкина
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