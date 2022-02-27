Репост Корни Кардашьян о прощании украинок с военными оказался фейком

Видеоролик, репост которого в социальной сети сделала телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян, на котором жительницы Украины якобы провожают своих парней на фронт, оказался фейком.

Кортни Кардашьян, которая является самой старшей сестрой в семье, сделала репост в сторис в Instagram-аккаунте короткого ролика. На видео можно увидеть, как две девушки со слезами на глазах прощаются со своими возлюбленными, одетыми в военную форму, бронежилет и черную балаклаву. Также на записи видно, что девушки легко одеты, что не соответсвует погоде на Украине в феврале, когда средняя температура составляет минус три градуса.

Кадры, которые опубликованы у Кардашьян в аккаунте принадлежат украинскому фильму 2017 года «Война химер». Режиссерами драмы значатся Мария и Анастасия Старожицкие.

Аккаунт предпринимательницы к настоящему времени насчитывает 163 миллиона подписчиков.