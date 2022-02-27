Украина закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией и Россией

Украина временно закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией и Россией. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

«Очень важный момент. Граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать на Украину спокойно и беспрепятственно», — отметил Шмыгаль.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Президент страны Владимир Путин отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).