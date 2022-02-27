Минобороны заявило о блокировании Херсона и Бердянска российскими военными

Подразделения Вооруженных сил России полностью блокировали украинские города Херсон и Бердянск. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Как заявили в ведомстве, под контроль российских военных также перешли город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном.

В свою очередь группировки войск Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке ВС России взяли населенные пункты Смоляниново, Новоахтырка и Станично-Луганское. Военные Донецкой народной республики (ДНР) установили контроль над Павлополем и Пищевиком.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.