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Израиль предложил Путину посредничество для приостановки конфликта на Украине

Премьер Беннет предложил посредничество Израиля в целях приостановки конфликта на Украине

Фото: Abir Sultan / Reuters

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил посреднические услуги своей страны для приостановки военных действий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Разговор Путина и Беннета состоялся по инициативе израильской стороны. Президент России проинформировал собеседника о ходе спецоперации в Донбассе и отметил готовность российской делегации в Гомеле к переговорам с Украиной.

В пресс-службе добавили, что стороны договорились продолжить двусторонние российско-израильские контакты на различных уровнях.

Ранее 27 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Киева. В ответ президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что считает переговоры на территории Белоруссии невозможными, и предложил провести их в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку.

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Варвара Кошечкина
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