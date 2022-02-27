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В Совфеде спрогнозировали последствия отключения России от SWIFT

Сенатор Климов заявил, что отключение России от SWIFT не несет угрозы внутренним расчетам

Фото: Chris Helgren / Reuters

Отключение России от системы SWIFT не несет угрозы внутренним расчетам и стимулирует распространение рубля как международной валюты. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он добавил, что выход Москвы из системы максимально снижает возможности деструктивного контроля Запада над российскими финансовыми операциями.

Варвара Кошечкина
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