В Совфеде спрогнозировали последствия отключения России от SWIFT

Отключение России от системы SWIFT не несет угрозы внутренним расчетам и стимулирует распространение рубля как международной валюты. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он добавил, что выход Москвы из системы максимально снижает возможности деструктивного контроля Запада над российскими финансовыми операциями.