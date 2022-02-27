Минобороны России сообщило об ударах батальона «Азов» по школе в Мариуполе

Украинский батальон «Азов» (организация запрещена в России) нанес нанесли удары реактивными системами залпового огня «Град» по школе в городе Мариуполь. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, националисты обстреляли жилые кварталы населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя. «В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения», — сообщил Конашенков.

В ведомстве напомнили, что предупреждали о подобных провокациях со стороны украинских националистов. Представитель министерства вновь подчеркнул, что российские военнослужащие не наносят ударов по населенным пунктам и делают все для того, чтобы избежать потерь среди мирного населения.