На Украине сообщили об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225

Украинский транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» был уничтожен на аэродроме Гостомель в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости ИЛИ ТАСС со ссылкой на «Укроборонпром».

Уточняется, что крупнейший в мире самолет сгорел. В концерне отметили, что на воссоздание машины потребуется ориентировочно три миллиарда долларов и более пяти лет.

Утром 27 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру», что Вооруженные силы России уничтожили в общей сложности 975 объектов военной инфраструктуры Украины в ходе специальной операции в Донбассе. В частности, было уничтожено 38 самолетов — восемь в воздухе и 28 на земле. Также военные сбили семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов и две тактические ракеты «Точка-У».

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.