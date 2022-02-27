Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине сообщили об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225

«Укроборонпром» сообщил об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 «Мрия»

Фото: Wikimedia Commons

Украинский транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» был уничтожен на аэродроме Гостомель в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости ИЛИ ТАСС со ссылкой на «Укроборонпром».

Уточняется, что крупнейший в мире самолет сгорел. В концерне отметили, что на воссоздание машины потребуется ориентировочно три миллиарда долларов и более пяти лет.

Утром 27 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру», что Вооруженные силы России уничтожили в общей сложности 975 объектов военной инфраструктуры Украины в ходе специальной операции в Донбассе. В частности, было уничтожено 38 самолетов — восемь в воздухе и 28 на земле. Также военные сбили семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов и две тактические ракеты «Точка-У».

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
На Украине сообщили об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225
МИД России опроверг начало переговоров с украинской делегацией
Дуров заявил о возможном ограничении работы каналов в Telegram
Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении
Названо точное место российско-украинских переговоров
Житель ДНР назвал кромешным адом удар украинской ракеты по Иловайску
В Госдуме пообещали поддержать россиян в условиях санкций
Раскрыта схема обмана в приложении для знакомств Tinder
На Украине сообщили о начале переговоров между Россией и Украиной
Москалькова рассказала о травле россиян за рубежом со стороны иностранцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.