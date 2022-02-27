У охранника Порошенко выпал магазин из автомата в прямом эфире

У охранника бывшего президента Украины Петра Порошенко выпал магазин из автомата во время прямого эфира британского телеканала Sky News. Об этом пишет РИА Новости.

На видео Порошенко появился на фоне военнослужащих. «Мы в центре Киева, и мы здесь, чтобы защищать Украину», — заявил экс-лидер страны, обернувшись на военного.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.