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Стало известно о планах Франции увеличить поставки военного оборудования Киеву

AFP: Франция приняла решения увеличить поставки военного оборудования на Украину

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Франция намерена увеличить поставки военного оборудования на Украину. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным французского издания, Парижем было принято решение о доставке Киеву дополнительного военного оборудования, а также топливной поддержки. Отмечается, что данный шаг был предпринят по итогам заседания совета по обороне и безопасности в Елисейском дворце.

Ранее сообщалось, что Германия отправит на Украину оружие, в том числе 1 тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. «Наш долг — посильно поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии Путина», — заявили в немецком правительстве. Помимо этого, власти ФРГ одобрили передачу произведенных в Германии 400 противотанковых орудий из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.

Марина Совина
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