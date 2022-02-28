В Германии оценили возможность продления работы атомной электростанции

Пока в Германии не рассматривают возможность продления работы атомной электростанции (АЭС), заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Его цитирует Reuters.

Он подтвердил, что власти Германии изучают различные сценарии развития событий в сфере энергетики, но пока не рассматривают возможность продления эксплуатации немецких АЭС.

«Мы еще не зашли так далеко. Поэтому много я сказать не могу, кроме того, что сейчас изучаются все варианты, как можно подготовиться к различным сценариям развития событий, но мы надеемся, что они не наступят», — рассказал Хебештрайт, оценивая возможность отложить отключение последних трех АЭС, запланированное на конец 2022-го.

Эксплуатация АЭС может быть связана с перебоями в энергопоставках из России. При этом в Белом доме ранее говорили, что вводимые Западом санкции не будут затрагивать эту сферу.