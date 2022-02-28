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Власти понадеялись на деньги российских олигархов

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о предложении о масштабной амнистии капитала
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Министерство финансов России подготовило предложение об амнистии капитала. О надежде на деньги российских олигархов рассказал глава ведомства Антон Силуанов. Его заявления на совещании в правительстве цитируют РИА Новости.

Амнистия капитала — возможность легализовать средства, хранимые за рубежом, и избежать наказания за нарушения валютного и налогового законодательства в России. «Мы подготовили также предложение о проведении более масштабной амнистии капитала. Более масштабной, чем это предпринималось в 2015, 2018 и 2019 годах», — сообщил глава Минфина, добавив, что это предлагается «с целью гарантий российского капитала» за границей.

Кроме того, в ходе совещания он заявил, что все расходы бюджета, запланированные на текущий год, будут выполнены. Подобные обязательства, в первую очередь социальные, будут «исполняться в первоочередном порядке», сказал Силуанов. Притом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли принять решения по поддержке граждан и экономики, отметил, что пока ничего не произошло, о реализации планов властей по реагированию говорить рано.

Представитель Кремля уточнил, что глава государства Владимир Путин намерен провести встречу с членами правительства и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и обсудить с ними вопросы экономики.

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Платон Щукин
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