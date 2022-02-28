Кремль счел преждевременными меры соцподдержки для россиян

Рано говорить о мерах социальной поддержки населения России, пока ничего не произошло, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока у нас ничего не произошло с вами... Еще раз повторяю: по мере поступления проблем, пока у нас ничего с вами не произошло», — сказал он в ответ на вопрос, планируется ли принять решения по поддержке граждан и экономики. Песков заметил, что планы по реагированию разработаны и подготовлены, но говорить об их реализации еще преждевременно.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера указал на то, что экономическая реальность для России в настоящее время существенно изменилась. Представитель Кремля заявил, что глава государства Владимир Путин намерен провести встречу с членами правительства и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и обсудить с ними вопросы экономики.

Ранее Центробанк принял решение повысить ставку с 9,5 до 20 процентов годовых. Регулятор объяснил это тем, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Такое решение должно защитить сбережения россиян от обесценивания и поддержать финансовую стабильность, отметили в Банке России.

27 февраля в Госдуме пообещали поддержать граждан и компании России в условиях международных санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, что пакет мер будет выработан совместно с правительством.