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Кремль счел преждевременными меры соцподдержки для россиян

Песков заявил, что пока рано говорить о мерах социальной поддержки населения России

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Рано говорить о мерах социальной поддержки населения России, пока ничего не произошло, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока у нас ничего не произошло с вами... Еще раз повторяю: по мере поступления проблем, пока у нас ничего с вами не произошло», — сказал он в ответ на вопрос, планируется ли принять решения по поддержке граждан и экономики. Песков заметил, что планы по реагированию разработаны и подготовлены, но говорить об их реализации еще преждевременно.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера указал на то, что экономическая реальность для России в настоящее время существенно изменилась. Представитель Кремля заявил, что глава государства Владимир Путин намерен провести встречу с членами правительства и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и обсудить с ними вопросы экономики.

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Алина Гончарова
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