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В России обещали ответить на высылку дипломатов из США

Постпред Небензя заявил, что Россия ответит на высылку 12 дипломатов при ООН из США
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страна ответит на решение США о высылке 12 российских дипломатов из постоянного представительства страны при ООН, сообщает ТАСС.

«Я уверен, что ответ последует, потому что такова дипломатическая практика <...>. Это не наш выбор, не мы это начали», — сообщил Небензя.

Постпред России при ООН подчеркнул, что «не ему решать», какими станут ответные меры России на соответствующее решение американских властей.

Ранее Небензя сообщил, что США вышлют из страны 12 сотрудников постпредства России при ООН. Американская сторона объявила 12 человек из российской миссии персонами нон грата. По мнению постпреда, это решение Вашингтона свидетельствует о неуважении к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.

Марина Совина
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