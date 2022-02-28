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США вышлют из страны 12 сотрудников постпредства России при ООН

Небензя заявил, что США объявили 12 работников постпредства РФ при ООН персонами нон грата
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата и выслали их из страны. Работники дипмиссии должны покинуть страну до 7 марта, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Его слова приводит РИА Новости.

«Только что я получил информацию, что власти США предприняли еще один враждебный шаг в отношении российской миссии в ООН, грубо нарушив обязательства по соглашению о принимающей стране. Они заявили нам, что они объявляют 12 человек из российской миссии персонами нон грата», — подчеркнул дипломат.

Небензя добавил, что подобное решение Вашингтона говорит о неуважении к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сотрудники американской дипмиссии в Москве и члены их семей могут уехать из России в связи с ситуацией на Украине. В Госдепе сообщили, что решение о начале эвакуации было предпринято в связи с проведением российской операции в Донбассе и «проблем с обеспечением безопасности» сотрудников диппредставительства.

Марина Совина
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