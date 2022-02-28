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В США объявили эвакуацию семей сотрудников дипмиссии в России

Госсекретарь США Блинкен сообщил о начале эвакуации семей дипломатов из Москвы

Фото: Carolyn Kaster / Reuters

Сотрудники американской дипмиссии в Москве и члены их семей могут уехать из России в связи с ситуацией на Украине, об эвакуации объявил госсекретарь США Энтони Блинкен в официальном заявлении Госдепа, которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

«Государственный департамент США разрешил добровольный отъезд сотрудников посольства в Москве, которые не связаны с обеспечением мероприятий по чрезвычайным ситуациям, и членов их семей», — сообщил госсекретарь.

В Госдепе сообщили, что решение о начале эвакуации было предпринято в связи с проведением российской операции в Донбассе и «проблем с обеспечением безопасности» сотрудников диппредставительства. Также в этом заявлении Госдеп сообщил о приостановке работы американского посольства в Минске.

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Дмитрий Сотак
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