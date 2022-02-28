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США приостановили работу посольства в Белоруссии

Соединенные Штаты приостановили работу посольства в Минске

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Соединенные Штаты приостановили работу своего посольства в Минске. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» заявлении Госдепартамента США.

В американском ведомстве заявили, что данные меры были приняты из соображений безопасности на фоне ситуации на Украине.

Ранее посольство США в Минске рекомендовало американским гражданам, находящимся в Белоруссии, «проявить бдительность» и внимательно следить за ситуацией на Украине из-за военной напряженности. В диппредставительстве также посоветовали соотечественникам не путешествовать по белорусской территории.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о введении в республике военного положения и разрыве дипломатических отношений с Москвой.

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Алевтина Запольская
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