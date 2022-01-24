Посольство США в Минске посоветовало американцам следить за ситуацией на Украине

Посольство США в Минске посоветовало американским гражданам, находящимся на территории Белоруссии, «проявить бдительность» и внимательно следить за ситуацией на Украине из-за военной напряженности. Сообщение об этом опубликовано на сайте диппредставительства.

В посольстве обратили внимание, что уровень рекомендации по поездкам для республики находится на уровне «4: Не путешествовать». В ведомстве уточнили, что это связано с произвольным применением законов и риска задержания, а также из-за ситуации с пандемией COVID-19.

Ранее Госдепартамент призвал американских граждан, находящихся на Украине, покинуть страну из-за роста военной напряженности на границе. Их попросили выезжать с территории, используя коммерческие рейсы и частные транспортные средства.

Также США распорядились начать добровольный отъезд американских дипломатов с Украины «из-за сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Части дипломатического персонала разрешили вместе с семьями покинуть страну.