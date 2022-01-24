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Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину

Госдеп США рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

США рекомендовали американским гражданам, находящимся на Украине, покинуть страну, пишет Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Ведомство призвало граждан рассмотреть возможность отъезда уже сейчас. Их попросили выезжать с территории, используя коммерческие рейсы, частные транспортные средства.

Кроме того, Госдеп начал эвакуацию части дипломатического персонала. Политиков и членов их семей вывезут в США. Документ был подписан 23 января.

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20 декабря Госдеп рекомендовал американцам не путешествовать на Украину из-за пандемии коронавируса, а также «якобы возросших угроз со стороны России». По мнению американской стороны, Москва якобы «планирует значительные военные действия против Украины», а условия безопасности «непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений». При этом Кремль неоднократно опровергал заявления Запада о подготовке «вторжения» на Украину.

Алия Шарафутдинова
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