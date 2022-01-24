Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину

США рекомендовали американским гражданам, находящимся на Украине, покинуть страну, пишет Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Ведомство призвало граждан рассмотреть возможность отъезда уже сейчас. Их попросили выезжать с территории, используя коммерческие рейсы, частные транспортные средства.

Кроме того, Госдеп начал эвакуацию части дипломатического персонала. Политиков и членов их семей вывезут в США. Документ был подписан 23 января.

20 декабря Госдеп рекомендовал американцам не путешествовать на Украину из-за пандемии коронавируса, а также «якобы возросших угроз со стороны России». По мнению американской стороны, Москва якобы «планирует значительные военные действия против Украины», а условия безопасности «непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений». При этом Кремль неоднократно опровергал заявления Запада о подготовке «вторжения» на Украину.