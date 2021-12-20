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Американцам рекомендовали не путешествовать на Украину из-за «российской угрозы»

Госдеп США рекомендовал американцам не путешествовать на Украину из-за «российской угрозы»

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Госдепартамент США в понедельник, 20 декабря, рекомендовал американцам не путешествовать на Украину из-за пандемии коронавируса, а также «якобы возросших угроз со стороны России». Об этом сообщаетcя на сайте Госдепа.

По мнению американской стороны, в некоторых областях Украины «наблюдается повышенный риск», поэтому американцы должны знать о сообщениях, согласно которым Россия якобы «планирует значительные военные действия против Украины», а условия безопасности «непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений».

Кроме того, власти США «ограничивают возможность предоставления экстренных услуг гражданам США в восточных районах Донецкой и Луганской областей».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у Москвы нет намерений по вторжению на территорию Украины.

Марина Совина
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