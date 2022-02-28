В офисе Зеленского заявили о требованиях на переговорах с Россией
Советник президента Украины Арестович заявил, что Украина требует вывода российских войск
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказал мнение о требованиях, которые Киев выдвинул на переговорах с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.
По заявлению Арестовича, делегация требует вывода всех российских войск, в том числе из неподконтрольной Киеву части Донбасса и из Крыма.
Сам Арестович в переговорах не участвует. Украинскую делегацию представляет министр обороны, замглавы МИД и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде. Российскую делегацию возглавляет бывший министр культуры Владимир Мединский.
Переговоры начались 28 февраля в Белоруссии.