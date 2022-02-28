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Доходность госдолга США снизилась на фоне ситуации на Украине

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,07 процентных пункта

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которые считаются эталонными и наиболее популярными инструментами госдолга этой страны, снизилась на 0,07 процентных пункта и достигла 1,90 процента годовых на фоне российской спецоперации в Донбассе, пишет CNBC.

Также снизилась доходность 30-летних облигаций — на 0,06 процентных пункта, до 2,22 процента годовых. Это произошло из-за повышенного спроса на бумаги со стороны инвесторов, которые традиционно воспринимают госдолг США в качестве защитного актива.

График AAPL от TradingView

Доходность облигаций для новых инвесторов обратно пропорциональна ценам на них: чем выше цена приобретения бумаги, тем меньшей окажется итоговая выгода (при условии сохранения ставки купона).

Массовый приход инвесторов в американские активы, в том числе в госдолг этой страны, произошел на фоне снижения котировок акций компаний из многих стран, особенно связанных с Россией, после введения Евросоюзом, США, Великобританией, Японией новых санкций в отношении России, ее банков и компаний.

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Платон Щукин
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