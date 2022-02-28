В Грузии высказались об отказе от санкций против России

В Грузии высказались об отказе от санкций в отношении России: по словам министра иностранных дел страны Давида Залкалиани, власти выступают против повторения войны 2008 года. Его цитирует РИА Новости.

Как утверждает глава МИД, Тбилиси «никогда не отступает назад от строгих мер» и сохраняет санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России. «Но когда речь идет об индивидуальных санкциях, премьер-министр хорошо пояснил, какие угрозы мы видим в этом случае», — заявил Залкалиани.

Министр подчеркнул, что все возможные опасности обсуждаются с зарубежными партнерами.

Залкалиани отметил, что члены грузинского правительства, решившие не присоединяться к введенным Западом санкциям против России, являются не меньшими патриотами, чем другие, и наоборот, выражают ответственность перед народом Грузии.

«Когда стоят в 40 километрах [российские войска] им не нужна дополнительная мобилизация, которая была осуществлена на Украине. Они рядом, результат оккупации виден с автомагистрали. Им понадобится несколько минут, чтобы перевернуть всю Грузию наизнанку... Нас заставляет говорить ответственность», — заявил министр.

В августе 2008 года Грузия попыталась силой восстановить контроль над Южной Осетией, провозгласившей независимость в начале 1990-х. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Тбилиси к миру. К 11 августа российские войска вошли на грузинскую территорию, 12 августа стороны согласовали условия перемирия. После этого Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.