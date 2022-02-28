Казахстан выразил готовность стать площадкой для переговоров России и Украины

Казахстан выразил готовность стать площадкой для переговоров делегаций из России и Украины для остановки военных действий, передает РИА Новости.

Вице-премьер и глава МИД страны Мухтар Тлеуберди заявил, что у него вызывают большое беспокойство человеческие потери.

«И русский, и украинский народы для нас — братские народы, поэтому мы, конечно, переживаем. Со своей стороны готовы оказать всяческое содействие, чтобы использовались посреднические услуги. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, если такое сочтут нужным обе стороны», — сказал Тлеуберди.

28 февраля в Белоруссии начались переговоры между представителями России и Украины. Делегацию из Москвы возглавляет бывший министр культуры Владимир Мединский. С украинской стороны присутствуют министр обороны, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и замглавы МИД.