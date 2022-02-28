Врачи раскрыли вызывающие морщины ошибки в нанесении макияжа

Врачи раскрыли несколько ошибок в нанесении косметики, которые вызывают преждевременные морщины. Их слова приводит The Sun.

Дерматолог из Англии Лора Эндрю (Laura Andrew) объяснила, что на кожу разрушительно влияет использование кистей для макияжа. По ее словам, тональный крем и консилер следует наносить пальцами. Она почеркнула, что косметику необходимо распределять легкими, похлопывающими движениями.

«Естественное тепло ваших рук облегчает нанесение средств пальцами. Кисти, в свою очередь, вызывают излишнее трение, которое приводит к чувствительности и покраснению эпидермиса», — объяснила врач.

Основатель французского бренда косметики Natura Emporium доктор Никола Косгроув (Nichola Cosgrove) добавил, что многие люди неправильно наносят подводку для глаз. «Очень распространенная ошибка — это растягивание кожи вокруг глаз во время использования лайнера, чтобы добиться ровной линии. То, что может показаться вам легким натяжением, на самом деле агрессивно влияет на хрупкий эпидермис и вызывает преждевременные морщины», — заверил специалист.

Косгроув порекомендовал использовать гелевые и жидки подводки для глаз. Он заверил, что они мягко скользят по коже, что позволяет избежать излишнего натяжения при нанесении косметики.

Ранее в феврале визажист показала простой способ скрыть морщины вокруг рта. На видео Саша (Sasha) объяснила: для того чтобы визуально уменьшить носогубные складки, следует воспользоваться несколькими косметическими средствами. Так, в первую очередь девушка взяла базу для теней и нанесла густой слой средства на морщины.