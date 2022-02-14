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Визажист показала простой способ скрыть морщины вокруг рта

Визажист рассказала, что для уменьшения морщин следует использовать базу для теней

Кадр: @sashinspires / TikTok

Визажист из Великобритании раскрыла простой способ скрыть морщины вокруг рта и порадовала пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На видео Саша (Sasha) объяснила: для того, чтобы визуально уменьшить носогубные складки, следует воспользоваться несколькими косметическими средствами. Так, в первую очередь, девушка взяла базу для теней и нанесла густой слой средства на морщины.

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Спустя пару минут англичанка порекомендовала покрыть складки тональным кремом и растушевать его с помощью спонжа. На финальных кадрах Саша продемонстрировала, что морщины полностью исчезли.

Ролик стал вирусным и набрал 200,5 тысячи просмотров и 11,8 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили визажистку за лайфхак. «Боже, это гениально!», «Спасибо! Я попробую этот способ», «Морщины буквально исчезли с твоего лица», «Спасибо! Это то, что мне нужно!», «Я прямо сейчас повторю этот способ», — писали они.

В январе женщина раскрыла простой способ уменьшить количество морщин на лице без инъекций. Криста Эвелин (Christa Evelyn), которая позиционирует себя экспертом в области ухода за кожей, показала крупным планом зону вокруг глаз до и после применения собственного метода. Видно, что на более свежих кадрах героиня материала выглядит моложе. По словам женщины, ей удалось добиться желаемого результата благодаря двойному увлажнению.

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Таисия Косинцева
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